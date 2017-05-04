Сегодня заработает Еврогородок на Крещатике

“Сегодня начнет работать EuroVillage на Крещатике, городок Евровидения, который будет уже сегодня открыт абсолютно для всех с 7:00 вечера”, — сообщила Д.Попова.

Напомним, делегации из 39 стран прибыли на Евровидение-2017 .

Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 — 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.