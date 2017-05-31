Сьогодні розпочалось голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні о 9:00 розпочалось голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
Голосування триватиме впродовж усього дня – з 9:00 до 21:00. Віддавати голоси за представників громадських об’єднань можуть усі громадяни, які проживають на території України. Одна особа має право обрати до 15 кандидатур з-поміж 56 претендентів від 35 громадських об'єднань.
Голосування відбувається за посиланням. Кожному виборцю на голосування відведено 15 хвилин. Якщо з технічних причин громадянин не встигне проголосувати (інформація про час, який залишився, відображається у верхній частині сторінки голосування), спробу можна повторити за 5 хвилин.
Список учасників конкурсу з обрання Ради громадського контролю та інформація про них розміщені на сайті НАБУ.
Зазначимо, Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань НАБУ, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро.
Нагадаємо, 10 травня НАБУ оголосило конкурс на формування Ради громадського контролю в своєму відомстві.