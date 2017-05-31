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Сьогодні розпочалось голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні о 9:00 розпочалось голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

Сьогодні розпочалось голосування за кандидатів у Раду громадського контролю при НАБУ

Голосування триватиме впродовж усього дня – з 9:00 до 21:00. Віддавати голоси за представників громадських об’єднань можуть усі громадяни, які проживають на території України. Одна особа має право обрати до 15 кандидатур з-поміж 56 претендентів від 35 громадських об'єднань.

Голосування відбувається за посиланням. Кожному виборцю на голосування відведено 15 хвилин. Якщо з технічних причин громадянин не встигне проголосувати (інформація про час, який залишився, відображається у верхній частині сторінки голосування), спробу можна повторити за 5 хвилин.

Список учасників конкурсу з обрання Ради громадського контролю та інформація про них розміщені на сайті НАБУ.

Зазначимо, Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань НАБУ, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро.

Нагадаємо, 10 травня НАБУ оголосило конкурс на формування Ради громадського контролю в своєму відомстві.

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