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Сегодня началось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

Киев • УНН

 • 12262 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня в 9:00 началось голосование за кандидатов в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сегодня началось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

Голосование продлится в течение всего дня - с 9:00 до 21:00. Отдавать голоса за представителей общественных объединений могут все граждане, проживающие на территории Украины. Один человек имеет право выбрать до 15 кандидатур среди 56 претендентов от 35 общественных объединений.

Голосование происходит по ссылке. Каждому избирателю на голосование отведено 15 минут. Если по техническим причинам гражданин не успеет проголосовать (информация о времени, оставшегося отображается в верхней части страницы голосования), попытку можно повторить через 5 минут.

Список участников конкурса по избранию Совета общественного контроля и информация о них размещены на сайте НАБУ.

Отметим, Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач НАБУ, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два ее представители входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.

Напомним, 10 мая НАБУ объявило конкурс на формирование Совета общественного контроля в своем ведомстве.

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