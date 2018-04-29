Сьогодні пройдуть вибори у 40 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113). Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 1 об’єднаній територіальній громаді, у Волинській області – в 1 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 4 ОТГ, у Донецькій області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 7 ОТГ, в Івано-Франківській області – в 2 ОТГ, у Кіровоградській області – в 3 ОТГ, у Луганській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 3 ОТГ, у Полтавській області – в 2 ОТГ, у Рівненській області – в 3 ОТГ, у Сумській області – в 1 ОТГ, у Тернопільській області – в 2 ОТГ, у Харківській області – в 4 ОТГ, у Херсонській області – в 1 ОТГ, у Хмельницькій області – в 2 ОТГ, у Чернівецькій області – в 2 ОТГ.
Окрім того, сьогодні також відбудуться додаткові вибори депутатів у громадах, приєднаних до ОТГ. Зокрема, у Житомирській області такі вибори відбудуться у 2 селищних радах, у Запорізькій області – в 1 сільській раді, у Харківській області – в 1 селищній раді, у Чернівецькій області – 1 селищній раді.
Як повідомляв УНН, велика палата Верховного Суду за позовом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля відкрила провадження щодо закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".