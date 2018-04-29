Сегодня пройдут выборы в 40 ОТО

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТО, в Днепропетровской области - в 4 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Запорожской области - в 7 ОТО, в Ивано-Франковской области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 3 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Одесской области - в 3 ОТО, в Полтавской области - в 2 ОТО, в Ровенской области - в 3 ОТО, в Сумской области - в 1 ОТО, в Тернопольской области - в 2 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 1 ОТО , В Хмельницкой области - в 2 ОТО, в Черновицкой области - в 2 ОТО.

Кроме того, сегодня также состоятся дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТГ. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области - в 1 сельскому совету, в Харьковской области - в 1 поселковом совете, в Черновицкой области - 1 поселковом совете.

Как сообщал УНН, большая палата Верховного Суда по иску председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля открыла производство по закону "О добровольном объединении территориальных общин".