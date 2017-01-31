Сьогодні Президент планує провести нараду з силовиками - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні планується нарада за участю Президента України Петра Порошенка та керівників силових відомств стосовно ситуації в Авдіївці Донецької області. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.
Сьогодні планується нарада за участю Президента України та керівників силових органів стосовно ситуації в Авдіївці.
"Це точно не буде засідання РНБО", - додав співрозмовник агентства.
Поки що, за інформацією джерела, така нарада ще не розпочалася.
Нагадаємо, як повідомляли деякі ЗМІ, сьогодні очікується нарада військового кабінету при РНБО за участю Президента України у зв’язку з загостренням ситуації в Авдіївці.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.