Сегодня Президент планирует провести совещание с силовиками - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня планируется совещание с участием Президента Украины Петра Порошенко и руководителей силовых ведомств относительно ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщил УНН информированный источник.
Сегодня планируется совещание с участием Президента Украины и руководителей силовых органов относительно ситуации в Авдеевке.
"Это точно не будет заседание СНБО", - добавил собеседник агентства.
Пока что, по информации источника, такое совещание еще не началось.
Напомним, как сообщали некоторые СМИ, сегодня ожидается совещание военного кабинета при СНБО при участии Президента Украины в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.