Сьогодні половину України накриють грозові дощі

КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні у четвер, 16 травня, на заході, у Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, грози, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.