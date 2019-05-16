Сьогодні половину України накриють грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Україні у четвер, 16 травня, на заході, у Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, грози, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно; дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах значні дощі. На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише на Київщині, в окремих районах Черкащини, Кіровоградщини, Одещини та Миколаївщини короткочасні дощі, подекуди грози", - зазначили синоптики.
Вітер в країні переважно східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°, у східних та південних областях до 29°, на заході країни 17-22°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.
Нагадаємо, грози та дощі продовжаться і на наступному тижні.