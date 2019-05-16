Сегодня половину Украины накроют грозовые дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине в четверг, 16 мая, на западе, в Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, грозы, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях облачно; дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории переменная облачность; без осадков, лишь в Киевской, в отдельных районах Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей кратковременные дожди, местами грозы", - отметили синоптики.
Ветер в стране преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в восточных и южных областях до 29°, на западе страны 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.
Напомним, грозы и дожди продолжатся и на следующей неделе.