Сьогодні перший український футбольний клуб стартуватиме в новому сезоні єврокубків

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КИЇВ. 26 липня. УНН. ФК “Маріуполь” проведе першу гру в рамках другого кваліфікаційного раунду розіграшу Ліги Європи, передає УНН.

У гостях приазовці протистоятимуть бронзовому призеру минулорічного чемпіонату Швеції — ФК “Юргорден”.

“Юргорден” може похизуватися 11-ма титулами чемпіона своєї країни та 4-ма здобутими Кубками Швеції. Клуб не мав літньої перерви, адже шведська ліга триває, і після 15-ти турів “Юргорден” з 27 очками займає 4-й рядок (відстає на 6 очок від лідера).

Головною проблемою команди Олександра Бабича в новому сезоні стане деяка кадрова втрата. А саме Андрія Тотовицького (6 голів та 6 асистів у попередній кампанії) і Сергія Болбата (5 голів). Обидва футболісти повернулися до стану "Шахтаря“.Натомість в попередньому напрямку по орендній угоді відправився Олександр Піхаленок, а також до клубу повернувся нападник Руслан Фомін.

У ростері шведів варто відзначити 36-річного воротаря Ісакссона, який провів більше 100 матчів за національну збірну, а також такі європейські клуби, як “Ренн”, “Манечестер Сіті”, “ПСВ”.

Найкращим бомбардирів команди в чемпіонаті Швеції є форвард з Зімбабве Тінотенда Кадевере — 8 голів у 12 іграх.

Відзначимо, що головним рефері гри стане чех Мірослав Зелінка. Старт призначений на 20:00.

Додамо також, переможець пари в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи битиметься з кращим із пари “Вентспілс” (Латвія)/"Бордо" (Франція).

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