Сегодня первый украинский футбольный клуб стартует в новом сезоне еврокубков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. ФК “Мариуполь” проведет первую игру в рамках второго квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы, передает УНН.
В гостях приазовцы будут противостоять бронзовому призеру прошлогоднего чемпионата Швеции — ФК “Юргорден”.
“Юргорден” может похвастаться 11-ю титулами чемпиона своей страны и 4-мя полученными Кубками Швеции. Клуб не имел летнего перерыва, ведь шведская лига продолжается, и после 15-ти туров “Юргорден” с 27 очками занимает 4-ю строчку (отстает на 6 очков от лидера).
Главной проблемой команды Александра Бабича в новом сезоне станет некоторая кадровая потеря. А именно Андрея Тотовицкого (6 голов и 6 ассистов в предыдущей кампании) и Сергея Болбата (5 голов). Оба футболиста вернулись к состоянию “Шахтера”. В прежнем направлении по арендной сделке отправился Александр Пихаленок, а также в клуб вернулся нападающий Руслан Фомин.
В ростере шведов стоит отметить 36-летнего вратаря Исакссона, который провел более 100 матчей за национальную сборную, а также такие европейские клубы, как “Ренн”, “Манечестер Сити”, “ПСВ”.
Лучшим бомбардиров команды в чемпионате Швеции является форвард с Зимбабве Тинотенда Кадевере — 8 голов в 12 играх.
Отметим, что главным рефери игры станет чех Мирослав Зелинка. Старт назначен на 20:00.
Добавим также, победитель пары в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сразится с лучшим из пары “Вентспилс” (Латвия)/“Бордо” (Франция).