Сьогодні П.Порошенко проведе зустріч з президентом Словенії

"12 лютого Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.