Сьогодні П.Порошенко проведе зустріч з президентом Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні, 12 лютого, Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президенто Республіки Словенія Борутом Пахором, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"12 лютого Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Словенія Борутом Пахором, який здійснить робочий візит в Україну", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Україна і Словенія домовилися реалізувати проекти з розмінування та захисту цивільного населення на Донбасі. Такої згоди досягли президент Петро Порошенко і словенський прем'єр-міністр Міро Церар.