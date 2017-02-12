Сегодня П.Порошенко встретится с президентом Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня, 12 февраля, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с Президентом Республики Словения Борутом Пахором, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"12 февраля Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Словения Борутом Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Украина и Словения договорились реализовать проекты по разминированию и защите гражданского населения на Донбассе. Такого согласия достигли президент Петр Порошенко и словенский премьер-министр Миро Церар .