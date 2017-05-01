Сьогодні отримали поранення п’ятеро українських військових – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом сьогоднішньої доби в зоні поведення АТО зазнали поранень п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З початку доби п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — йдеться у повідомленні штабу.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій в зоні АТО минулої доби загинув один український військовослужбовець і семеро зазнали поранень.
Загалом протягом минулої доби бойовики 54 рази вели вогонь по позиціях українських військових.