Сегодня получили ранения пятеро украинских военных - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала сегодняшних суток в зоне проведения АТО получили ранения пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“С начала суток пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — говорится в сообщении штаба.
Напомним, в результате боевых действий в зоне АТО прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий и семеро получили ранения .
В общем за прошедшие сутки боевики 54 раза вели огонь по позициям украинских военных.