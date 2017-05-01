Сегодня получили ранения пятеро украинских военных - штаб АТО

“С начала суток пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — говорится в сообщении штаба.

Напомним, в результате боевых действий в зоне АТО прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий и семеро получили ранения .

В общем за прошедшие сутки боевики 54 раза вели огонь по позициям украинских военных.