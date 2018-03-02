Сьогодні очікуються хороші новини щодо звільнення у РФ двох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У п'ятницю, 2 березня, очікуються хороші новини щодо звільнення двох українців, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Про це раніше повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"У п'ятницю ми чекаємо добрих новин по двох українцях, незаконно утримуваних у російських в'язницях, і стоїмо на тому, що цей процес звільнення наших з РФ має бути розблоковано й продовжено", - повідомила вона.
При цьому політик зазначила, що поки немає зрушень і просувань в питанні звільнення заручників в ОРДЛО. "Їх нам не віддають", - додала І.Геращенко.
З її слів, у середу на засіданні гуманітарної групи ТКГ відбулася непроста дискусія щодо продовження звільнення заручників.
"Представники ОРДЛО наполягають на передачі їм громадян РФ, які "боролись за молодие рєспублікі і защіщалі русский язик". Позиція української сторони тут незмінна: ми готові передати заблудших росіян РФ, яка направила їх на Донбас воювати проти українців, в обмін за звільнення бранців Кремля (Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха, інших бранців)", - вказала вона.
Нагадаємо, зі слів І.Геращенко, зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО.