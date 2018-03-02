Сегодня ожидаются хорошие новости по освобождению в РФ двух украинцев

"В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах, и стоим на том, что этот процесс освобождения наших с РФ должен быть разблокирован и продолжен", - сообщила она.

При этом политик отметила, что пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО. "Их нам не отдают", - добавила И.Геращенко.

По ее словам, в среду на заседании гуманитарного группы ТКГ состоялась непростая дискуссия о продолжении освобождения заложников.

"Представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна: мы готовы передать заблудших россиян РФ, направившей их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников)", - указала она.

Напомним, по словам И.Геращенко, сорвалось освобождение 5 ребят из ОРДЛО.