Сьогодні нідерландські слідчі мають оприлюднити прізвища причетних до збиття МН17 – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні слідчі Нідерландів мають оприлюднити прізвища 120 осіб, яких було встановлено як причетних до організації та виконання збиття малайзійського боїнгу MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Сьогодні, якщо не буде якихось ексцесів нідерландська сторона, як і обіцяла раніше, має оприлюднити прізвища 120 осіб, які були встановлені в ході слідства у справі про збиття рейсу МН17 авіакомпанії "Малазійські авіалінії" в результаті чого загинули 298 осіб, з яких близько 80 - діти”, — сказав співрозмовник агентства.
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Також він зауважив, що наразі міжнародне слідство працює над тим, щоб притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили мародерство на місці падіння уламків авіалайнеру.
Нагадаємо, Президент продовжив угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи MH17.