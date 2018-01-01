Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник

"Сегодня, если не будет каких-либо эксцессов, нидерландская сторона, как и обещала ранее, должен обнародовать фамилии 120 человек, которые были установлены в ходе следствия по делу о сбитии рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии" в результате чего погибли 298 человек в которых около 80 - дети", - сказал собеседник агентства.

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Также он отметил, что сейчас международное следствие работает над тем, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, совершивших мародерстве на месте падения обломков авиалайнера.

Напомним, Президент продлил соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы MH17.