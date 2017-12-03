Сьогодні нагородили тренерів національної дефлімпійської збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю Петро Порошенко нагородив тренерів та фахівців національної дефлімпійської збірної, а також громадських активістів за вагомий внесок у реалізацію державної політики в сфері соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю. Сьогодні президент підписав відповідний указ, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.
Нагороди отримали тренери і фахівці національної дефлімпійської збірної команди України за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів на XXIII літніх Дефлімпійських іграх 2017. Члени цієї команди забезпечили феноменальну перемогу України, завоювавши 99 медалей, 21 з яких - золота, і закріпили лідерство нашої держави у світовому спорті.
Глава держави зазначив професійну роботу фахівців, що займаються фізкультурно-спортивною реабілітацією людей з порушенням слуху та підготовкою глухих спортсменів.
Крім того, президент зазначив активістів, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного життя: в сфері захисту прав людей з інвалідністю, мистецтві, творчості, соціально-трудової реабілітації, професійної орієнтації.
Нагадаємо, сьогодні в Україні і світі відзначається День людей з інвалідністю. Цей день не є святом. Його головна мета - привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх прав, а також до усунення нерівності в суспільстві.