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Сьогодні нагородили тренерів національної дефлімпійської збірної

Сьогодні нагородили тренерів національної дефлімпійської збірної

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю Петро Порошенко нагородив тренерів та фахівців національної дефлімпійської збірної, а також громадських активістів за вагомий внесок у реалізацію державної політики в сфері соціального захисту та реабілітації людей з інвалідністю. Сьогодні президент підписав відповідний указ, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Нагороди отримали тренери і фахівці національної дефлімпійської збірної команди України за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів на XXIII літніх Дефлімпійських іграх 2017. Члени цієї команди забезпечили феноменальну перемогу України, завоювавши 99 медалей, 21 з яких - золота, і закріпили лідерство нашої держави у світовому спорті.

Глава держави зазначив професійну роботу фахівців, що займаються фізкультурно-спортивною реабілітацією людей з порушенням слуху та підготовкою глухих спортсменів.

Крім того, президент зазначив активістів, які досягли значних успіхів у різних сферах суспільного життя: в сфері захисту прав людей з інвалідністю, мистецтві, творчості, соціально-трудової реабілітації, професійної орієнтації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні і світі відзначається День людей з інвалідністю. Цей день не є святом. Його головна мета - привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їх прав, а також до усунення нерівності в суспільстві.

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