Сегодня наградили тренеров национальной дефлимпийской сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По случаю Международного дня людей с инвалидностью Петр Порошенко наградил тренеров и специалистов национальной дефлимпийской сборной, а также общественных активистов за весомый вклад в реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и реабилитации людей с инвалидностью. Сегодня президент подписал соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.
Награды получили тренеры и специалисты национальной дефлимпийской сборной команды Украины за значительный личный вклад в развитие дефлимпийского движения, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов на XXIII летних Дефлимпийских играх 2017. Члены этой команды обеспечили феноменальную победу Украины, завоевав 99 медалей, 21 из которых – золотая, и закрепили лидерство нашего государства в мировом спорте.
Глава государства отметил профессиональную работу специалистов, занимающихся физкультурно-спортивной реабилитацией людей с нарушением слуха и подготовкой глухих спортсменов.
Кроме того, президент отметил активистов, которые достигли значительных успехов в различных сферах общественной жизни: в сфере защиты прав людей с инвалидностью, искусстве, творчестве, социально-трудовой реабилитации, профессиональной ориентации.
Напомним, сегодня в Украине и мире отмечается День людей с инвалидностью. Этот день не является праздником. Его главная цель – привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью, защите их прав, а также к устранению неравенства в обществе.