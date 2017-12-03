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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 383 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13830 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109280 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129649 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106238 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107947 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Сегодня наградили тренеров национальной дефлимпийской сборной

Сегодня наградили тренеров национальной дефлимпийской сборной

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По случаю Международного дня людей с инвалидностью Петр Порошенко наградил тренеров и специалистов национальной дефлимпийской сборной, а также общественных активистов за весомый вклад в реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и реабилитации людей с инвалидностью. Сегодня президент подписал соответствующий указ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Награды получили тренеры и специалисты национальной дефлимпийской сборной команды Украины за значительный личный вклад в развитие дефлимпийского движения, подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов на XXIII летних Дефлимпийских играх 2017. Члены этой команды обеспечили феноменальную победу Украины, завоевав 99 медалей, 21 из которых – золотая, и закрепили лидерство нашего государства в мировом спорте.

Глава государства отметил профессиональную работу специалистов, занимающихся физкультурно-спортивной реабилитацией людей с нарушением слуха и подготовкой глухих спортсменов.

Кроме того, президент отметил активистов, которые достигли значительных успехов в различных сферах общественной жизни: в сфере защиты прав людей с инвалидностью, искусстве, творчестве, социально-трудовой реабилитации, профессиональной ориентации.

Напомним, сегодня в Украине и мире отмечается День людей с инвалидностью. Этот день не является праздником. Его главная цель – привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью, защите их прав, а также к устранению неравенства в обществе.

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