Сьогодні набрала чинності постанова про скасування абонплати на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг “Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", яким передбачено скасування абонентської плати за газ сьогодні, 28 квітня набрала чинності. Документ опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр", передає УНН.
10 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг скасувала своє рішення щодо запровадження абонплати за газ.
Зокрема, постановою, ухваленою НКРЕКП скасовується 46 нормативних актів, які встановлюють тарифи на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу для ПАТ "Укртрансгаз" і регіональних облгазів, ухвалених 28 березня 2017 року.
Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома показниками. Це сталося через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання. Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо мали платити абонентську плату при оплаті газопостачання.
Як повідомляв УНН, НКРЕКП планує на 3 місяці призупинити рішення про запровадження абонплати на газ.