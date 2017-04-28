Сегодня вступило в силу постановление об отмене абонплаты на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг "Об отмене некоторых постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым предусмотрена отмена абонентской платы за газ сегодня, 28 апреля вступило в силу. Документ опубликован в газете "Урядовый курьер", передает УНН.
10 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.
В частности, постановлением, принятым НКРЭКУ отменяется 46 нормативных актов, которые устанавливают тарифы на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и точек выхода для ПАО "Укртрансгаз" и региональных облгазов, принятых 28 марта 2017.
Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки. В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.
Как сообщал УНН, НКРЕКП планирует на 3 месяца приостановить решение о введении абонплаты на газ.