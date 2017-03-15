Сьогодні на заході та півночі України пройдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе на захід та північ України дощі, на решті території буде сухо, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +4+9°С градусів тепла, на півдні та сході до +10+12°С градусів вище нуля.
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- У західній частині пройдуть дощі, в горах місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-6°С морозу, вдень +4+8°С градусів тепла.
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- У північних областях вночі без опадів, вдень пройде місцями дощ. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+9°С градусів тепла.
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- У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, вдень +5+11°С градусів тепла.
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- У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+10°С градусів тепла.
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- У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі +2+6°С градусів тепла, вдень +5+12°С градусів тепла.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.