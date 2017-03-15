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09:26 • 106582 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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27 березня, 12:45 • 274511 перегляди

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Сьогодні на заході та півночі України пройдуть дощі

Сьогодні на заході та півночі України пройдуть дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні атмосферний фронт із північного заходу Європи принесе на захід та північ України дощі, на решті території буде сухо, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +4+9°С градусів тепла, на півдні та сході до +10+12°С градусів вище нуля.

  • У західній частині пройдуть дощі, в горах місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-6°С морозу, вдень +4+8°С градусів тепла.
  • У північних областях вночі без опадів, вдень пройде місцями дощ. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+9°С градусів тепла.
  • У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −1°С морозу +4°С тепла, вдень +5+11°С градусів тепла.
  • У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі +1+5°С тепла, вдень +4+10°С градусів тепла.
  • У південній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі +2+6°С градусів тепла, вдень +5+12°С градусів тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.

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