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Сьогодні на Україну очікує морозна погода

Сьогодні на Україну очікує морозна погода

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні на сході України температура повітря становитиме вночі −20-29°, на решті території −10-19°. Протягом дня очікується −5-10°, на сході до 12° морозу, на заході 0-5° морозу, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Суттєві опади малоймовірні.

  • У західній частині очікується переважно суха погода. Температура повітря вночі −9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.
  • У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 8-14° морозу, на Сумщині до 15-24° морозу, вдень 2-7° морозу, в Сумській області до −12° морозу.
  • У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі 14-20° морозу, місцями до −21-29°, вдень 8-12° морозу.
  • У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 2-8° морозу.
  • У південній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 6-12° морозу, вдень 0-6° морозу.

Вітер в Україні південний, на сході — східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

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