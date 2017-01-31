Сьогодні на Україну очікує морозна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні на сході України температура повітря становитиме вночі −20-29°, на решті території −10-19°. Протягом дня очікується −5-10°, на сході до 12° морозу, на заході 0-5° морозу, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Суттєві опади малоймовірні.
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- У західній частині очікується переважно суха погода. Температура повітря вночі −9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.
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- У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 8-14° морозу, на Сумщині до 15-24° морозу, вдень 2-7° морозу, в Сумській області до −12° морозу.
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- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі 14-20° морозу, місцями до −21-29°, вдень 8-12° морозу.
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- У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-15° морозу, вдень 2-8° морозу.
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- У південній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 6-12° морозу, вдень 0-6° морозу.
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Вітер в Україні південний, на сході — східний, 5-10 м/с.
На дорогах місцями ожеледиця.