Сегодня Украину ожидает морозная погода

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня на востоке Украины температура воздуха ночью -20-29 °, на остальной территории -10-19 °. В течение дня ожидается -5-10 °, на востоке до 12 ° мороза, на западе 0-5 ° мороза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.