Сегодня Украину ожидает морозная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня на востоке Украины температура воздуха ночью -20-29 °, на остальной территории -10-19 °. В течение дня ожидается -5-10 °, на востоке до 12 ° мороза, на западе 0-5 ° мороза, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Существенные осадки маловероятны.
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- В западной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью -9-14 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.
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- В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 8-14 ° мороза, на Сумщине до 15-24 ° мороза, днем 2-7 ° мороза, в Сумской области до -12 ° мороза.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 14-20 ° мороза, местами до -21-29 °, днем 8-12 ° мороза.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-15 ° мороза, днем 2-8 ° мороза.
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- В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 6-12 ° мороза, днем 0-6 ° мороза.
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Ветер в Украине юго-западный, на востоке - восточный, 5-10 м / с.
На дорогах местами гололедица.