Сьогодні на території України очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні на території України очікуються дощ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
24 квітня атмосферний фронт скандинавського циклону принесе в Україну дощі, місцями з грозами. Ввечері на заході опади малоймовірні.
У денні години температура повітря становитиме 15-21 градус тепла.
У західних областях — без опадів Температура повітря 16-22 градуси тепла.
У північних областях дощі пройдуть вранці та вдень. Температура повітря 12-17 градусів тепла.
У східних областях вдень пройдуть дощі. Температура повітря 10-16 градусів тепла.
У центральних областях очікуються періодичні дощі. Температура повітря 14-18 градусів тепла.
На півдні України дощі пройдуть ввечері. Температура повітря 15-21 градус тепла.
У Києві 24 квітня вдень пройдуть дощі. Температура повітря 15-17 градусів тепла.
Вітер в Україні північно-західний, на Лівобережжі — південно-західний, 5-12 метрів за секунду, поривчастий.