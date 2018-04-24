Сегодня на территории Украины ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня на территории Украины ожидаются дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
24 апреля атмосферный фронт скандинавского циклона принесет в Украину дожди, местами с грозами. Вечером на западе осадки маловероятны.
В дневные часы температура воздуха составит 15-21 градус тепла.
В западных областях - без осадков Температура воздуха 16-22 градуса тепла.
В северных областях дожди пройдут утром и днем. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
В восточных областях днем пройдут дожди. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
В центральных областях ожидаются периодические дожди. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.
На юге Украины дожди пройдут вечером. Температура воздуха 15-21 градус тепла.
В Киеве 24 апреля днем пройдут дожди. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
Ветер в Украине северо-западный, на Левобережье - юго-западный, 5-12 метров в секунду, порывистый.