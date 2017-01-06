Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 380 автівок

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/150; “Мар’їнка” — 250/130; “Новотроїцьке” — 20/80; “Гнутове” — 80/50.

Загалом минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 20,3 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 4950 осіб та 785 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5435 осіб та 1135 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4510 осіб та 970 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2555 осіб та 635 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2840 осіб.