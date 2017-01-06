Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 380 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 130 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 70/150; “Мар’їнка” — 250/130; “Новотроїцьке” — 20/80; “Гнутове” — 80/50.
Загалом минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 20,3 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 4950 осіб та 785 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5435 осіб та 1135 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4510 осіб та 970 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2555 осіб та 635 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 2840 осіб.