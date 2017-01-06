Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 380 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 130 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/150; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 80/50.
Всего за прошлые сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 4950 человек и 785 транспортных средств;
"Марьинка" - 5435 человек и 1135 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4510 человек и 970 транспортных средств;
"Гнутово" - 2555 человек и 635 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 2840 человек.