Сьогодні на пунктах пропуску в зоні АТО утворилися черги із 600 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні вранці на пунктах пропуску в зоні АТО утворилися черги із 600 автівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 70/80; „Мар’їнка“ — 200/100; „Новотроїцьке“ — 30/40; „Гнутове“ — 50/30”, — сказано у повідомленні.
Загалом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, прослідувало 26,1 тисяча осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.
Так, КПВВ “Майорське” перетнуло 6660 осіб та 920 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7180 осіб та 1460 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4725 осіб та 1130 транспортних засобів; “Гнутове” — 2830 осіб та 765 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4690 осіб.
Загальний пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби.
Як повідомляв УНН, на КППВ в зоні АТО затримали 24 підозрюваних у причетності до “Л/ДНР”.