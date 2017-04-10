Сегодня на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 600 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 600 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/80; "Марьинка" - 200/100; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 26,1 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Так, КПВВ "Майорское" пересекло 6660 человек и 920 транспортных средств; "Марьинка" - 7180 человек и 1460 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4725 человек и 1130 транспортных средств; "Гнутово" - 2830 человек и 765 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4690 человек.
Общий пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток.
Как сообщал УНН, в КППВ в зоне АТО задержали 24 подозреваемых в причастности к "Л/ДНР".