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Сьогодні на півдні України заплановано старт навчань Повітряних сил ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У період з 1 по 2 грудня 2016 року у південній частині України відбудуться науково-дослідницькі навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. Про це йдеться у повідомленні командування ПС ЗСУ у Facebook, передає УНН.

Сьогодні на півдні України заплановано старт навчань Повітряних сил ЗСУ

"У період з 1 по 2 грудня 2016 року у південній частині України відбудуться науково-дослідницькі навчання Повітряних Сил Збройних Сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними силами Збройних сил України було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ).

"Повітряні стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, та здійснюватимуться суворо до норм міжнародного права", - додали у командуванні ПС ЗСУ.

При цьому Росавіація заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Криму.

У Росавіації також заявили, що Київ встановив нові заборонні зони для польотів над Чорним морем.

Міністерство оборони Росії, за даними ЗМІ, також вручило ноту протесту аташе з питань оборони при посольстві України в Росії щодо навчань України зі стрільбами поблизу Криму.

Секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи заяву російської сторони, заявив, що Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ випливає, що у випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом.

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