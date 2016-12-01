Сьогодні на півдні України заплановано старт навчань Повітряних сил ЗСУ

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У період з 1 по 2 грудня 2016 року у південній частині України відбудуться науково-дослідницькі навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби. Про це йдеться у повідомленні командування ПС ЗСУ у Facebook, передає УНН.