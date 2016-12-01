Сегодня на юге Украины запланирован старт учений Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В период с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины состоятся научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы. Об этом говорится в сообщении командования ВС ВСУ в Facebook, передает УНН.
"В период с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины пройдут научно-исследовательские учения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью заблаговременного извещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, Воздушными силами Вооруженных сил Украины было заблаговременно подготовлено и обнародовано авиационное извещение (НОТАМ).
"Воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, и будут осуществляться строго по нормам международного права", - добавили в командовании ВС ВСУ.
При этом Росавиация заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Крыма.
В Росавиации также заявили, что Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем.
Министерство обороны России, по данным СМИ, также вручило ноту протеста атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России относительно учений Украины со стрельбами вблизи Крыма.
Секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя заявление российской стороны, заявил, что Украина не планирует осуществлять ракетные испытания в Керченском проливе.
Напомним, по данным СМИ, из письма министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ следует, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом.