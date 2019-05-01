Сьогодні на "Камп Ноу" відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів

Команди проведуть дев'ятий матч між собою. На сьогодні "Ліверпуль" виграв три, "Барселона" - два, обидва клуби забили по шість м'ячів. Правда, за сумою двох зустрічей всі три протистояння залишилися за англійцями. Шість з восьми попередніх зустрічей відбулися в 2001-2007 роках.

Три з восьми поразок у півфіналах "Барселона" зазнала від представників Англії. Пройти клуб Прем'єр-ліги на цій стадії "синьо-гранатові" змогли тільки раз.

Натомість перемога над "Вільярреалом" в півфіналі ЛЄ-2015/16 - єдина для "Ліверпуля" в восьми останніх матчах з іспанськими клубами (2 нічиї, 5 поразок). У цю невдалу серію входить і поразка від "Севільї" у фіналі ЛЄ-2015/16.

Примітно, що "Барселона" і "Ліверпуль" завойовували Кубок європейських чемпіонів по п'ять разів. П'ятий титул "блаугранос" виграли чотири сезони тому і з тих пір не доходили до півфіналу. До того ж з п'яти своїх останніх півфіналів "Барселона" виграла всього два. "Ліверпуль" дістався до цієї стадії вдруге поспіль і намагатиметься продовжити безпрограшну серію на "Камп Ноу".

Також відзначимо, що наступний гол у Лізі чемпіонів стане для "Барселони" 500-м. Цю віху підкорив тільки "Реал".

Додамо також, свисток про початок матчу о 22:00 дасть нідерландський рефері Бьорн Куйперс.