Сегодня на "Камп Ноу" состоится второй полуфинал Лиги чемпионов

Команды проведут девятый матч между собой. На сегодняшний день "Ливерпуль" выиграл три, "Барселона" - два, оба клуба забили по шесть мячей. Правда, по сумме двух встреч все три противостояния остались за англичанами. Шесть из восьми предыдущих встреч состоялись в 2001-2007 годах.

Три из восьми поражений в полуфиналах "Барселона" потерпела от представителей Англии. Пройти клуб Премьер-лиги на этой стадии "сине-гранатовые" смогли только раз.

Зато победа над "Вильярреалом" в полуфинале ЛЕ-2015/16 - единственная для "Ливерпуля" в восьми последних матчах с испанскими клубами (2 ничьи, 5 поражений). В эту неудачную серию входит и поражение от "Севильи" в финале ЛЕ-2015/16.

Примечательно, что "Барселона" и "Ливерпуль" завоевывали Кубок европейских чемпионов пять раз. Пятый титул "блаугранос" выиграли четыре сезона назад и с тех пор не доходили до полуфинала. К тому же из пяти своих последних полуфиналов "Барселона" выиграла всего два. "Ливерпуль" добрался до этой стадии второй раз подряд и постарается продлить беспроигрышную серию на "Камп Ноу".

Также отметим, что следующий гол в Лиге чемпионов станет для "Барселоны" 500-м. Эту веху покорил только "Реал".

Добавим также, свисток о начале матча в 22:00 даст нидерландский рефери Бьорн Куйперс.