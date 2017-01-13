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Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця

Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві 13 січня синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, невеликий сніг, вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура повітря 13 січня вдень 1-3° морозу. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

За даними Укргідрометцентру, у м. Києві 13 січня на дорогах ожеледиця, невеликий сніг, вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура повітря 13 січня вдень 1-3° морозу.

“13-14 січня — хмарно з проясненнями. 13 січня невеликий сніг, 14 січня вночі помірний сніг, вдень сильний мокрий сніг, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 13 січня та вночі 14 січня місцями пориви 15-18 м/с. Температура повітря 13 січня вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу; 14 січня вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться в повідомленні.

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