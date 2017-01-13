Сегодня на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве 13 января синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, небольшом снеге, днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха 13 января днем 1-3 ° мороза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
По данным Укргидрометцентра, в г. Киеве 13 января на дорогах гололедица, небольшой снег, днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха 13 января днем 1-3 ° мороза.
"13-14 января - облачно с прояснениями. 13 января небольшой снег, 14 января ночью умеренный снег, днем сильный мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 13 января и ночью 14 января местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 13 января ночью 5-7 °, днем 1-3 ° мороза; 14 января ночью 2-4 ° мороза, днем около 0 °", - говорится в сообщении.