Сьогодні на Донбасі один військовий загинув, двоє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики 11 разів обстріляли позиції українських підрозділів, внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
"Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами… В ході бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще два – зазнали поранень різних ступенів важкост", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівка, Луганське, Авдіївка, Березове, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.
Крім того, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, на одному з напрямків, відзначено активність ворожого снайпера.
Разом з тим, противник застосовував міномети 82-го калібру, обстрілюючи наші опорні пункти на підступах до Водяного, Широкиного та Луганського. Поблизу останнього окупанти здійснили вогневий наліт ще й мінометами калібру 120 мм.
Нагадаємо, вчора бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. У ході бойових дій, поранень зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил.