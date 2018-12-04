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Сегодня на Донбассе один военный погиб, двое ранены

Киев • УНН

 • 7070 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

Сегодня на Донбассе один военный погиб, двое ранены

"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще два - получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Кроме того, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, отмечено активность вражеского снайпера.

Вместе с тем, противник применял минометы 82-го калибра, обстреливая наши опорные пункты на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего оккупанты совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 мм.

Напомним, вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащие Объединенных сил.

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