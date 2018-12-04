Сегодня на Донбассе один военный погиб, двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще два - получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.
Кроме того, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, отмечено активность вражеского снайпера.
Вместе с тем, противник применял минометы 82-го калибра, обстреливая наши опорные пункты на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего оккупанты совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 мм.
Напомним, вчера боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащие Объединенных сил.