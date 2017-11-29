Сьогодні на більшості території України очікуються помірні опади

“29 листопада в Україні очікуються невеликі, у південній частині помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі і у східних областях без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в Україні, крім півдня, місцями очікується ожеледь, на дорогах — ожеледиця. А у західних областях вранці синоптики прогнозують туман.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Денна температура становитиме від 2° тепла до 3° морозу.