Сегодня на большей части территории Украины ожидаются умеренные осадки

“29 ноября в Украине ожидаются небольшие, в южной части умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, лишь на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в восточных областях без осадков”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в Украине, кроме юга, местами ожидается гололед, на дорогах — гололедица. А в западных областях утром синоптики прогнозируют туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с, в восточных областях отдельные порывы 15-20 м / с.

Дневная температура составит от 2 ° тепла до 3 ° мороза.