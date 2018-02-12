Сьогодні на більшості території України очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується сніг та мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У південній частині, східних та Дніпропетровській областях сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с.
На решті території місцями невеликий сніг; вітер переважно північно-східний, помірний.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Температура від 2° морозу до 3° тепла.