Сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях, за прогнозами синоптиків, очікуються невеликий мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Температура в цих регіонах становитиме від 3° морозу до 2° тепла, на високогір’ї Карпат — 4-9° морозу.
На решті територіі прогнозують невеликий дощ, лише в Одеській та Миколаївській областях без опадів.
Туман місцями очікується вранці в Приазов’ї. Температура тут становитиме 4-9° тепла, в Криму та Приазов’ї місцями — 10-14°.
Вітер синоптики прогнозують на Правобережжі переважно західний, на решті території південно-східний, зі швидкістю 7-12м/с.