Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, только в Одесской и Николаевской областях без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшой мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Температура в этих регионах составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на высокогорье Карпат — 4-9 ° мороза.
На остальной територии прогнозируют небольшой дождь, только днем в Одесской и Николаевской областях без осадков.
Туман местами ожидается утром в Приазовье. Температура здесь составит 4-9 ° тепла, в Крыму и Приазовье местами — 10-14 °.
Ветер синоптики прогнозируют на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с.