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Сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ

Сьогодні на більшості території України очікуються мокрий сніг та дощ

Київ • УНН

 • 19183 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні у більшості областей України синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Лише в Криму та Приазов’ї без опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“Прогноз погоди по Україні на 30 листопада: невеликий мокрий сніг та дощ, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, у Карпатах та на Закарпатті сильні опади, лише в Криму та Приазов’ї без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Також вранці на більшій частині території країни буде ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

У західних та південних областях синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень в Україні, крім сходу, будуть пориви зі швидкістю 17-22 м/с, у західних областях місцями — 25-28 м/с.

Температура встановиться на рівні 2-7° тепла, у південній частині подекуди — 9-13°.

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