Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76766 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73596 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117831 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115067 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143929 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь

Киев  •  УНН

 • 19175 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Лишь в Крыму и Приазовье без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“Прогноз погоды по Украине на 30 ноября: небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные осадки, лишь в Крыму и Приазовье без осадков”, — говорится в сообщении.

Также утром на большей части территории страны будет гололед, на дорогах — гололедица.

В западных и южных областях синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с. Утром и днем ​​в Украине, кроме востока, будут порывы со скоростью 17-22 м / с, в западных областях местами — 25-28 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами — 9-13 °.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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