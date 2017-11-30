Сегодня на большей части территории Украины ожидаются мокрый снег и дождь

“Прогноз погоды по Украине на 30 ноября: небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильные осадки, лишь в Крыму и Приазовье без осадков”, — говорится в сообщении.

Также утром на большей части территории страны будет гололед, на дорогах — гололедица.

В западных и южных областях синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с. Утром и днем ​​в Украине, кроме востока, будут порывы со скоростью 17-22 м / с, в западных областях местами — 25-28 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в южной части местами — 9-13 °.