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Сьогодні на більшості території України очікуються дощі

Сьогодні на більшості території України очікуються дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України очікуються невеликі дощі, лише у південних областях істотних опадів синоптики не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр. 

“Прогноз погоди по Україні на 3 листопада: вночі помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), вдень невеликі дощі; лише у більшості південних областей без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 7-12 м/с, в Приазов’ї місцями синоптики прогнозують пориви зі швидкістю 15-18 м/с.

Денна температура встановиться на рівні 7-12° тепла, на півдні країни — до 15°. На високогір’ї Карпат очікуються від 2° морозу до 3° тепла.

Українські Національні Новини

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