Сьогодні на більшості території України очікуються дощі

“Прогноз погоди по Україні на 3 листопада: вночі помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), вдень невеликі дощі; лише у більшості південних областей без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 7-12 м/с, в Приазов’ї місцями синоптики прогнозують пориви зі швидкістю 15-18 м/с.

Денна температура встановиться на рівні 7-12° тепла, на півдні країни — до 15°. На високогір’ї Карпат очікуються від 2° морозу до 3° тепла.