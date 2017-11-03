Сегодня на большей части территории Украины ожидаются дожди

“Прогноз погоды по Украине на 3 ноября: ночью умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом), днем ​​небольшие дожди; только в большинстве южных областей без существенных осадков”, - говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 7-12 м / с, в Приазовье местами синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-18 м / с.

Дневная температура установится на уровне 7-12 ° тепла, на юге страны — до 15 °. На высокогорье Карпат ожидаются от 2 ° мороза до 3 ° тепла.