Сьогодні на більшості території України очікується дощ

У північних, центральних, південних областях, в Карпатах та на Прикарпатті температура 2-7° тепла. У західних областях, на півдні Одещини та в Криму 8-13°. На сході країни температура становитиме близько 0°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.