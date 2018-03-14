Сьогодні на більшості території України очікується дощ

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні у північних, центральних, південних областях, в Карпатах та на Прикарпатті дощ, подекуди з мокрим снігом, у східних областях без опадів, місцями ожеледь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У північних, центральних, південних областях, в Карпатах та на Прикарпатті температура 2-7° тепла. У західних областях, на півдні Одещини та в Криму 8-13°. На сході країни температура становитиме близько 0°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

На дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.

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